Два екатеринбуржца хранили 36 килограммов наркотиков в подмосковном селе

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Екатеринбурга, когда они забирали из тайника в Подмосковье 36 килограммов наркотиков. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили РИА Новости в центре общественных связей ведомства.

Задержанные планировали разделить эту партию на части для последующей продажи. По данным спецслужб, преступная группа занималась не только сбытом синтетических наркотических средств, но и их незаконным производством.

В ходе расследования в частном доме одного из сельских поселений Московской области была обнаружена подпольная нарколаборатория. Там работал житель Татарстана, у которого изъято 42 килограмма готового наркотика, 400 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование, различные химические вещества и 310 тысяч рублей выручки.

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В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

23 июня московский главк МВД сообщил о задержании 36-летнего массажиста, который превратил в нарколабораторию подсобное помещение салона красоты на Камчатской улице. Он приобрел семена конопли, удобрения, землю и цветочные горшки. Далее он оборудовал в комнате три шкафа под парник, где выдерживался специальный температурный режим, стены были обшиты гидроизоляционным материалом, установлены тепловые лампы и вытяжки. У него изъято 19 кустов конопли и более 400 граммов марихуаны.