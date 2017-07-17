ВМФ России заказал проектирование нового патрульного самолета

В России ведется разработка новых противолодочных самолетов. Об этом, как передает ТАСС, заявил начальник морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.

«Главным командованием ВМФ и командованием морской авиации ведется работа по созданию перспективных многоцелевых вертолетов корабельного и наземного базирования, близится к завершению разработка новых патрульных самолетов, которыми планируется заменить существующие противолодочные самолеты», — рассказал он.

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Кожин также отметил, что 60 процентов имеющихся противолодочных машин Ил-38 прошли глубокую модернизацию. Кроме того, модернизировано более половины парка корабельных противолодочных вертолетов.

В марте 2014 года генконструктор компании «Ильюшин» Николай Таликов предложил ВМФ разработать новую патрульную машину на базе турбовинтового гражданского самолета Ил-114, чье производство воссоздается сейчас в России.

Парк противолодочных самолетов ВМФ на данный момент представлен машинами типа Ил-38 (на базе пассажирского Ил-18) и Ту-142М (на базе разведчика Ту-95РЦ). Формально в составе морской авиации также числится несколько устаревших амфибий типа Бе-12.

Самолеты Ил-38 проходят модернизацию до версии Ил-38Н с установкой прицельно-поисковой системы «Новелла».