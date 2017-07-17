Выписавшего премии на 19 миллионов генерала приговорили к семи годам колонии

Бывшего начальника главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу генерала Виталия Быкова, обвиняемого в растрате, служебном подлоге и покушении на мошенничество, приговорили к семи годам колонии. Об этом сообщает в понедельник, 17 июля, ТАСС.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга счел вину мужчины доказанной по всем пунктам. «Назначить Быкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 400 тысяч рублей, лишить его специального звания генерал-майор полиции», — сказала судья Анжелика Морозова.

Пяти другим фигурантам дела суд назначил наказание от 3,5 до 7 лет лишения свободы, двое из них получили условные сроки. «Назначить наказание Ивану Лозюку 5 лет лишения свободы, Александру Монастыршину — 3,5 года, Светлане Шатовой — 4 года условно, Ирине Бурхановой — 3,5 года условно», — огласила приговор Анжелика Морозова.

Ранее обвинение просило суд приговорить Быкова к 12 годам заключения. В ходе прений прокурор также просил оштрафовать подсудимого на один миллион рублей и лишить специального звания генерала. Сообщникам Быкова, его четырем бывшим подчиненным, гособвинитель предложил назначить от 6,5 до 10 лет.

По версии следствия, обвиняемые после ликвидации главка в мае 2014 года изготовили задним числом приказы, на основании которых 32 бывшим руководителям подразделений были выплачены премии на 19,1 миллиона рублей. Кроме того, они направили в строительную компанию письмо с требованием исполнить обязательство по ранее заключенному с ведомством договору и оформить 21 квартиру в новостройках Санкт-Петербурга на сумму свыше 100 миллионов рублей на родственников или близких предполагаемых соучастников.