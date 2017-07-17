Ирландка показала реалистичную копию снимков Бейонсе с близнецами

Жительница Ирландии Шэрон Кэллоуэй (Sharon Kellaway) прославилась в сети после публикации в Facebook собственной версии фотосессии с близнецами, поскольку сочла оригинал от певицы Бейонсе слишком нереалистичным. Об этом пишет издание NDTV.

Автор пародийных снимков попыталась повторить их, но уже в «более живом» исполнении. Она накинула на плечи детское одеяло и надела на голову вуаль. В качестве фотографа выступила шестилетняя дочь Кэллоуэй.

Публикация набрала более тысячи лайков и почти 500 репостов. В комментариях пользователи восторгаются женщиной и отмечают, что фотографии без какой-либо ретуши выглядят обаятельнее, нежели постановочные снимки Бейонсе. Некоторые признались, что пост заставил их смеяться до слез.

Бейонсе опубликовала первую фотографию своих новорожденных детей 14 июля. На снимках певица держала в руках детей в окружении цветов.