Москва осудила попытку обстрела посольства России в Дамаске

Министерство иностранных дел России осудило попытку обстрела дипредставительства в Сирии. Об этом говорится в специальном заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Как указано в сообщении, 16 июля два минометных снаряда, выпущенные, предположительно, из контролируемого террористами «Хейат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джабхат Ан-Нусра») и «Фейлак Ар-Рахман» столичного района Джобар, разорвались недалеко от внешнего периметра территории посольства представительства. Никто из сотрудников не пострадал.

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«Решительно осуждаем террористические вылазки против российского дипломатического представительства и мирных кварталов в Дамаске», — говорится в заявлении МИД.

Здание посольства России в Сирии за последнее время неоднократно подвергалось ракетным и минометным обстрелам. 10 марта сообщалось, что один ракетный снаряд разорвался на расстоянии 100-200 метров от территории миссии.

В начале февраля во время аналогичного обстрела одна из мин сдетонировала на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая — в 20 метрах от главного въезда в посольство. Строениям был нанесен материальный ущерб.