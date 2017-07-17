В Москве началось строительство станции метро «Стромынка»

Началось строительство станции Московского метрополитена «Стромынка». Рабочие сооружают ограждения станционного котлована. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

«Стромынка» — станция мелкого заложения с островной платформой, войдет в состав Третьего пересадочного контура (ТПК). Выходы из северного вестибюля будут вести в подземный переход под улицей Сокольнический Вал, к парку «Сокольники» и трамвайному кольцу, из южного — на улицу Стромынка. Станция образует пересадочный узел с остановкой метро «Сокольники» Сокольнической линии, сообщается на сайте департамента.

По информации Национальной службы новостей (НСН), в июне пользователи портала «Активный гражданин» выбрали дизайн «Стромынки». Лучшей была признана визуальная концепция «техногенного леса».

«Мосметрострой» ведет строительство второго этапа северо-восточного участка ТПК, который будет включать, помимо «Стромынки», станции «Ржевская» и «Шереметьевская». Общая протяженность линии — порядка 7,3 километра. Ввод участка в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

Стромынка будет находиться между станциями «Ржевская» и «Рубцовская» Третьего пересадочного контура.