Названы сроки открытия станции московского метро «ЦСКА»

Станцию московского метро «ЦСКА» на Третьем пересадочном контуре планируется открыть в День города. Об этом сообщил президент армейского клуба Евгений Гинер. Его слова приводит Чемпионат.com в среду, 28 июня.

«Станцию метро откроем на День города», — сказал Гинер.

Отмечается, что станция «ЦСКА» будет оформлена в фирменных цветах одноименного клуба — красном и синем. На потолке станции будет расположена декоративно-художественная композиция, а на платформе установят бронзовые скульптуры, посвященные армейским баскетболистам, хоккеистам, футболистам и лыжникам.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября.

В сентябре 2014 года была открыта станция метро «Спартак» — одновременно с вводом в эксплуатацию стадиона красно-белых «Открытие арена».