Ликсутов назвал метро самым разумным способом передвижения в часы пик в Москве

Столичный метрополитен примет всех желающих пассажиров, как в часы пик, так и во внепиковое время. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал появившееся информацию о появлении на станции «Лермонтовский проспект» плакатов с информацией о времени наибольшей загрузки поездов.

«Это чисто информационная история и страсть СМИ к громким заголовкам. Правительство Москвы считает, и мы неоднократно это говорили, что самый разумный способ передвижения в часы пик — исключительно городской транспорт. Это и метрополитен, и наземный транспорт, который двигается по выделенным полосам», — заявил Ликсутов.

Он добавил, что ежедневно московским метрополитеном пользуются около 8,5 миллиона человек.

Ранее в среду, 5 июля, первый замначальника подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов сообщил о начале эксперимента по разгрузке метро в часы пик. Он отметил, что на некоторые станции достаточно прийти на 15 минут раньше обычного, чтобы не попасть в сильно загруженный поезд. Уточнялось, что информационные плакаты не являлись призывом отказаться от поездок в час пик.