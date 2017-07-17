Выпуск продуктовых талонов в России отложили до 2019 года

Программа продовольственной помощи малоимущим россиянам может заработать с 2019 года. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает ТАСС.

«Мы с коллегами из Минфина достигли принципиальной договоренности о том, что программа должна быть реализована. Конкретный размер и источники финансирования сейчас обсуждаются, речь идет о сумме порядка 200 миллиардов рублей», — отметил чиновник.

В апреле Евтухов говорил, что выпуск продуктовых карточек обойдется государству в 300 миллиардов рублей. Замглавы Минпромторга также отмечал, что начать программу не получится раньше 2018 года из-за нехватки бюджетных средств.

При этом в феврале министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что его ведомство надеется запустить программу уже в 2017 году. «Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — говорил он.

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О выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые объявил в 2015 году. Запуск программы с тех пор неоднократно откладывался из-за недостатка денег. Стоимость программы изначально оценивалась в 240 миллиардов рублей.

Аналогичная система поддержки действует в США в течение последних 50 лет. Американцы получают талоны (называются Food Stamp) примерно на 130 долларов в месяц.