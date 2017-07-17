СМИ поведали о «ловле на живца» водителей «Яндекс.Такси» на Украине

Украинские активисты начали кампанию против работы сервиса «Яндекс.Такси» в стране. Изначально подобные сообщения начали появляться в Facebook. В частности, об этом на своей странице рассказал волонтер Роман Доник, на пост которого в понедельник, 17 июля, обратило внимание издание «Вести».

В записи от 13 июля Доник поведал о том, как добровольцы вызывают машину через «Яндекс.Такси», а после сообщают водителю, что он незаконно осуществляет трудовую деятельность, и отводят его в полицию. В подтверждение своих слов волонтер опубликовал видеоролик с задержанием таксиста.

«Самое замечательное, что один из таксистов, завербованный "Яндексом", пошел на сотрудничество. Что и как делали с базой клиентов, я не знаю, но вроде хакнули базу. (...) Сейчас устанавливают личности тех, кто катался на "Яндекс.Такси"», — сообщил активист. Он также обвинил клиентов сервиса в «пособничестве оккупантам» и добавил, что они могут быть внесены в базу сайта «Миротворец».

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Опрошенные «Вестями» юристы высказали мнение, что действия активистов против «Яндекс.Такси» перспектив не имеют, в том числе потому, что это мобильное приложение не подпадает под действие президентского указа, блокирующего сервисы «Яндекса» и сам поисковик на Украине.

В то же время в Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА) допустили, что водителей «Яндекс.Такси» можно привлечь по статье о незаконном предпринимательстве. Однако, как отметил глава организации Андрей Антонюк, статья может распространяться и на работающих с другими службами. Антонюк также добавил, что доля российского агрегатора на киевском рынке не превышает одного процента.

Сервисы «Яндекса», а также Mail.ru Group (в том числе социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники») попали в украинский санкционный список в конце мая.

«Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям, а также побывавших на полуострове после его присоединения к России.