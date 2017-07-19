В США насчитали более 100 миллионов людей с диабетом и предиабетом

Согласно данным Национального статистического отчета по диабету, представленного Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, в стране около 100 миллионов людей имеют сахарный диабет или находятся в состоянии предиабета. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Согласно докладу, по состоянию на 2015 год в США около 30,3 миллиона людей (9,4 процента населения страны) имеют сахарный диабет, всего в 2015 году выявлено 1,5 миллиона новых случаев заболевания. Еще 84,1 миллиона граждан США находятся в периоде предиабета.

Эксперты отмечают, что в случае, если пациенты с предиабетом не выйдут из него, в течение пяти лет у них разовьется сахарный диабет второго типа. Специалисты посчитали, что 7,2 миллиона американцев не знали о наличии у них диабета, а 88 процентов —не подозревали о том, что они находятся в предиабетном периоде.

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По состоянию на 2015 год сахарный диабет стал седьмой причиной смерти в стране. Наиболее уязвимой группой оказались пожилые (старше 65 лет), где примерно каждый четвертый болеет сахарным диабетом, а также коренные американцы (15,1 процента), афроамериканцы (12,7 процента) и латиноамериканцы (12,1 процента). Среди азиатов этот показатель составил 8 процентов, неиспаноязычных белых — 7,4 процента. Наиболее сахарный диабет и предиабет распространены на юге страны и в районе Аппалачей.

Национальный статистический отчет по диабету публикуется Центрами по контролю и профилактике заболеваний США каждые два года, в последней его версии содержится информация за 2015 года. Следующая версия доклада должна выйти в 2019-м в ней будут представлены данные за 2017 год.