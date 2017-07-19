Полиция Венгрии начала проверять пассажирские поезда из-за угрозы взрыва

Полиция Венгрии начала проверки поездов дальнего следования международного сообщения после получения информации об их минировании. Об этом говорится в специальном заявлении правоохранительных органов.

Всего для проверки было остановлено 18 поездов, следовавших по территории страны. Пассажиров вывели в безопасные места. Для обследования поездов на наличие взрывчатки направлены сотрудники полиции и взрывотехники.

В декабре 2016 года сообщалось, что бельгийские власти эвакуировали пассажиров и сотрудников железнодорожных вокзалов Льежа и Шарлеруа из-за анонимного сообщения об их минировании. После тщательного обследования взрывные устройства обнаружены не были.