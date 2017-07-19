Первые транспортные самолеты Ил-214 передадут военным после 2024 года

Главным заказчиком среднего транспортного самолета Ил-214 являются военные, но перспективы у машины есть и на гражданском рынке. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Машина заменит устаревшие Ан-12, уточнил Слюсарь. Он выразил надежду, что по мере создания Ил-214 удастся вернуться к партнерству с Индией, в рамках которого изначально и появилась идея этого самолета.

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Однако главным потенциальным заказчиком Ил-214, по его мнению, являются военные, которые купят около 60 бортов. Испытания машины будут завершены в 2024-2025 годах, после чего начнутся поставки самолета для нужд Минобороны.

Разработка среднего (с грузоподъемностью до 20 тонн) транспортного самолета Ил-214 началась в 2000 году, в 2010 году к проекту присоединилась Индия, заинтересованная в создании многофункционального транспортного самолета для своих ВВС.

Предполагалось, что Индия приобретет 45, а Россия — около 100 таких машин. Разработка так и не вышла из стадии проектирования, опытный экземпляр новой машины построен не был. В начале 2016 года Индия вышла из проекта.