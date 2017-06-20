Минобороны заказало «Ильюшину» проектирование нового транспортного самолета

Начато создание среднего военно-транспортного самолета в интересах Минобороны России. Об этом, как передает ТАСС, рассказал главный конструктор Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Николай Таликов.
«Сейчас только-только сформировался пакет по среднему транспортному самолету. Это двадцатитонник, в габаритах по сечению такой же, как Ил-76. Мы уже приступили к работам по этому самолету. Техзадание сформировано и практически утверждено, а дальше последуют все этапы», — рассказал он.
Самолет подобной грузоподъемности длительное время предполагался к разработке (как минимум с 2000 года). С 2007 года к проекту, получившему шифр MTA («Многоцелевой транспортный самолет»), присоединилась Индия.
Машина, которую в итоге планировалось создать, носила гипотетический индекс Ил-214, и имела сечение грузовой кабины, аналогичное тяжелому самолету Ил-76МД (но ее меньшую длину).
В 2016 году совместный проект был остановлен. Компания «Ильюшин» отметила, что готова продолжить разработку в интересах Минобороны России, если поступит соответствующее задание.