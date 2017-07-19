Россия провела демонстрационный показ С-400 для Индии

Россия провела для Индии демонстрационный показ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в условиях полигонной обстановки. Об этом в среду, 19 июля, на авиасалоне МАКС-2017 сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает «Интерфакс».

«На сегодняшний день осуществляются технические консультации. Проведен показ техники в условиях полигонной обстановки, испытаний, стрельб. "Рособоронэкспорт" проводит всю необходимую работу для подписания контракта в ближайшие сроки», — подчеркнул он.

О закупке С-400 в Индии заговорили в конце 2015 года. Как заявили индийские военные, они планируют приобрести «до пяти систем» на сумму до 39 тысяч кроров (5,83 миллиарда долларов).

В феврале 2017 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что в настоящее время ведутся контрактные переговоры по С-400 для Индии, и поставки, вероятно, начнутся уже в 2018 году.