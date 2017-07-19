Бывшего мэра Керчи осудили за получение взятки

Керченский городской суд приговорил бывшего главу горадминистрации Сергея Писарева, обвиняемого в получении крупной взятки, к 8 годам лишения свободы и штрафу 6,4 миллиона рублей. Об этом в среду, 19 июля, сообщает портал Kerch.com.ru.

Приговор вынесен на основании представленных прокуратурой доказательств. Писарев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

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23 июня в отставку подала председатель городского совета Керчи Лариса Щербула. По информации издания «Примечания», Щербула проходит свидетелем по делу Писарева. Согласно опубликованным данным, Следственный комитет России просил депутатов помочь в привлечении председателя к ответственности по уголовному делу, «из которого следует, что Щербула знала о взятках и, скорее всего, причастна к ним».

Писарев был задержан сотрудниками ФСБ в июне 2016-го. Отмечалось, что к правоохранителям обратился предприниматель, у которого градоначальник вымогал 50 тысяч долларов «за подписание договора аренды имущества и последующее содействие при оформлении необходимых документов». Речь идет о предоставлении четырех участков на Аршинцевской косе и еще одного на улице Театральной.