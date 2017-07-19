Кончаловский предложил бойкотировать «превратившийся в "Макдоналдс"» «Оскар»

Режиссер Андрей Кончаловский сравнил кинопремию «Оскар» с сетью ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» и предложил бойкотировать ее. Об этом он сказал в интервью ТАСС, опубликованном в среду, 19 июля.

«В целом "Оскар" для меня не существует. Если бы я жил в Америке, возможно бы хотел его получить, но зачем мне "Оскар" в России? Я считаю, что сейчас "Оскар" — как "Макдоналдс", это транснациональная корпорация. И качество у нее очень сомнительное», — заявил Кончаловский.

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Кинематографист призвал больше не выдвигать на премию отечественные фильмы: «Надо объявить санкции, пусть живут без нас».

В декабре 2016 года лента Кончаловского «Рай» вошла в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В конечный список номинантов, объявленный в январе 2017-го, картина не попала, чему режиссер, по его словам, обрадовался.

Премия «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук ежегодно вручается в Лос-Анджелесе. На 89-й церемонии награждения, состоявшейся в феврале, в категории «Лучший фильм» победила драма «Лунный свет» Барри Дженкинса.