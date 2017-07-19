Як-130 получит новый двигатель российской разработки вместо запорожского

Завершено эскизное и техническое проектирование турбореактивного двигателя СМ-100 для новой версии самолета Як-130, ведется изготовление отдельных узлов и агрегатов. Об этом в интервью ТАСС заявил директор по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Центра газотурбостроения «Салют» Алексей Потапов.

Он отметил, что со стороны разработчиков, создающих модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130, идут требования по увеличению тяги двигателя, а также его ресурсных показателей. В этих условиях вместо модернизации украинского двигателя АИ-222-25, освоенного в производстве на «Салюте», было принято решение создать принципиально новое изделие с потенциалом для развития.

На новом двигателе тяга вырастет с 2,5 до 3 тонн, будут улучшены высотно-скоростные и динамические характеристики. Газогенератор, по словам Потапова, можно будет использовать как основу для создания в будущем более мощного двигателя с тягой до 4,5 тонны.

В данный момент «Салют» готовится к защите технического проекта СМ-100 и ведет изготовление отдельных узлов и агрегатов, включая компрессор низкого давления и камеру сгорания. Испытания узлов двигателя будут проводиться в 2017-2018 годах, а всего изделия в сборе — в 2019-м.

Учебно-боевой самолет Як-130 комплектуется двумя двигателями АИ-222-25, разработанными в 2000-е годы в Запорожском МКБ «Прогресс» имени А.Г. Ивченко (Украина). Двигатель выпускался украинской компанией «Мотор Сич», параллельно осваивалось производство на «Салюте». Около половины комплектующих выпускали украинские предприятия.

В августе 2015 года в Объединенной двигателестроительной корпорации заявили, что АИ-222-25 теперь собирается с использованием только российских комплектующих.