Компания-владелец «Билайна» запустила мессенджер Veon

Холдинг Veon, владеющий оператором «Билайн», объявил о запуске собственного мессенджера. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Мессенджер заработает в России, Грузии, Пакистане, на Украине и чуть позже — в Италии. Сервис позволит бесплатно звонить, отправлять фото и видео, вести переписку, в том числе в групповых чатах. Кроме того, пользователи смогут подобрать персональную новостную ленту, музыку и видео.

Компания предусмотрела бонусы за использование мессенджера — гигабайт трафика для каждого нового пользователя. Столько же дают за приглашенного друга. За ежедневное посещение сервиса Veon добавляется еще 100 мегабайт трафика. Абоненты холдинга смогут пользоваться всеми функциями мессенджера даже при отсутствии денег на счету.

Холдинг Veon (до марта 2017 года называвшийся Vimpelcom Ltd.) — шестая по количеству абонентов телекоммуникационная компания в мире, обслуживающая более 220 миллионов пользователей в 18 странах. Основные активы — 100 процентов российского оператора мобильной связи «Вымпелком», украинского «Киевстар» и итальянского оператора Wind Telecomunicazioni, а также 51,7 процента Global Telecom.