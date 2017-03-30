Акционеры одобрили решение переименовать Vimpelcom Ltd. в Veon

Акционеры Vimpelcom Ltd. на внеочередном собрании, состоявшемся в четверг, 30 марта, одобрили переименование холдинга в Veon. Таким образом, с 31 марта депозитарные расписки компании будут торговаться на NASDAQ уже под тиккером Veon, сообщает «Интерфакс».

По словам главы компании Жан-Ив Шарлье, «ребрендинг отражает стремление к преобразованию из телекоммуникационной компании в глобального технологического лидера».

При этом, как ранее заявила пресс-секретарь компании «Вымпелком» Анна Айбашева, решение о переименовании касается только Vimpelcom Ltd. «Речь идет о ребрендинге Vimpelcom Ltd., а не российского ПАО "Вымпелком" и бренда "Билайн"», — подчеркнула она.

Холдинг Veon (бывшая Vimpelcom Ltd.) — шестая по количеству абонентов телекоммуникационная компания в мире, обслуживающая более 220 миллионов пользователей в 18 странах. Основные активы — 100 процентов российского оператора мобильной связи «Вымпелком», украинского «Киевстар» и итальянского оператора Wind Telecomunicazioni, а также 51,7 процента Global Telecom.

