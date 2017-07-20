Вышел второй трейлер продолжения «Kingsman: Секретная служба»

В сети появился очередной проморолик шпионской комедии «Kingsman: Золотое кольцо». Клип опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox в четверг, 20 июля.

Фильм станет продолжением картины 2015 года «Kingsman: Секретная служба». Сюжет сиквела разворачивается вокруг уничтожения штаб-квартиры британской секретной службы. Спецагенты объединяются с американскими разведчиками, чтобы бороться с общим врагом.

Режиссером «Kingsman: Золотое кольцо» выступил создатель оригинальной ленты Мэтью Вон. В фильме сыграли Тэрон Эджертон, Марк Стронг, Ченнинг Татум, Джулианна Мур, Джефф Бриджес и Колин Ферт. На российских экранах комедия появится 28 сентября.