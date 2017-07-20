PetroChina доставила в КНР первую партию нефти из стратегических запасов США

Китайская нефтегазовая компания PetroChina разгружает в порту Циндао в провинции Шаньдун первую партию нефти, приобретенную из стратегических запасов США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и данные судоходства.

Сообщается, что партию нефти сорта Bryan Mound объемом 550 тысяч баррелей китайская компания купила в марте за 28,8 миллиона долларов. Энергоноситель был доставлен зафрахтованным компанией супертанкером Cosrising Lake.

Агентство приводит данные Минэнерго США, согласно которым плотность нефти по API (единица измерения плотности нефти, разработанная Американским институтом нефти — прим. «Ленты.ру») составляет 33,3 градуса, среднее содержание серы — 1,41 процента. По качеству эта нефть аналогична ближневосточным сортам, например Oman.

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После Циндао танкер направится в порт Жичжао для разгрузки на нефтеперерабатывающем заводе Shandong Wonfull Petrochemical примерно миллиона баррелей американской нефти сорта Mars. Он не входит в стратегический резерв США.

Китай стремится диверсифицировать поставки нефти, наращивая импорт из Северной и Южной Америки. Этот вопрос стал особенно актуальным для страны после сокращения предложения со стороны ОПЕК, отмечает агентство.

Государственная компания PetroChina является одним из ключевых игроков на рынке поставок сырой нефти из Америки в Азию.