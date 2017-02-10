Венесуэла задолжала России и Китаю нефть на 750 миллионов долларов

Госкомпания Венесуэлы PDVSA задержала поставки нефти в Китай и Россию на сумму 750 миллионов долларов по состоянию на январь. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.

Сырье должно было поставляться в обмен на кредиты. По данным агентства, сумма займов составила 55 миллиардов долларов. При этом стоимость поставок — 750 миллионов долларов — это собственные расчеты Reuters. Полученные средства Венесуэла планировала направить на финансирование инфраструктурных и социальных проектов.

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Общая задолженность Венесуэлы перед компаниями из России и Китая составляет 13,2 миллионов баррелей нефти. Перебои с поставками связаны с нехваткой хранилищ, проблемами с логистикой и подготовкой танкеров.

В мае прошлого года Reuters сообщало, что бедные члены ОПЕК — Ангола, Венесуэла, Нигерия и Ирак, набравшие кредиты в условиях высоких нефтяных цен, — из-за падения котировок оказались в долговой яме.