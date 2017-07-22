Тренер сборной России прокомментировала переименование синхронного плавания

Главный тренер сборной России Татьяна Покровская раскритиковала решение Международной федерации водных видов (FINA) о переименовании синхронного плавания в артистическое. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы отрицательно относимся к принятому решению. Нас вполне устраивало прежнее название, ведь это прежде всего синхронное плавание. Не знаю, что это за каприз, кому и чем претило прежнее название. Впрочем, сути нашего вида спорта это не изменит», — сказала Покровская.

Решение о переименовании синхронного плавания было принято в субботу, 22 июля, на конгрессе FINA в Будапеште. С инициативой выступил Международный олимпийский комитет (МОК) с целью продвижения этого вида спорта.

Синхронное плавание входит в программу летних Олимпиад с Игр-1984 года в Лос-Анджелесе. Начиная с ОИ-2000 в Сиднее все золотые медали выигрывала сборная России.