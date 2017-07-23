Умерла бывшая ведущая «Доброго утра» Елена Миронова

В Москве после продолжительной болезни умерла ведущая Первого канала Елена Миронова. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщается на сайте телеканала.

Коллеги ведущей принесли соболезнования ее близким. Дата и место прощания с покойной будут объявлены позднее.

Миронова была ведущей передачи «Доброе утро», а также долгие годы проработала корреспондентом программы «Время».

«Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность. Многие нынешние телезвезды считают Елену Миронову крестной мамой. Коллеги всегда вспоминают о ней с теплом», — говорится в сообщении Первого канала.