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Умерла бывшая ведущая «Доброго утра» Елена Миронова

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Елена Миронова
Елена Миронова

В Москве после продолжительной болезни умерла ведущая Первого канала Елена Миронова. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщается на сайте телеканала.

Коллеги ведущей принесли соболезнования ее близким. Дата и место прощания с покойной будут объявлены позднее.

Миронова была ведущей передачи «Доброе утро», а также долгие годы проработала корреспондентом программы «Время».

«Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность. Многие нынешние телезвезды считают Елену Миронову крестной мамой. Коллеги всегда вспоминают о ней с теплом», — говорится в сообщении Первого канала.

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