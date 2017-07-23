Президент США Дональд Трамп принял участие в вводе в эксплуатацию нового авианосца «Джеральд Форд», передает Associated Press.

Церемония прошла в Норфолке, штат Вирджиния. Выступая на борту судна, Трамп раскритиковал прежнюю администрацию, которая допустила недостаток инвестиций в новые военные технологии. В связи с этим Трамп призвал Конгресс «выполнять свою работу» и увеличить финансирование военных.

Материалы по теме Взлет с ускорением Как американские самолеты взлетают с авианосцев Семь поколений США впервые за сорок лет начали испытания авианосца нового типа

Президент назвал авианосец «100 000-тонным посланием миру», свидетельствующим об американской военной мощи. «Везде, где это судно прорезает горизонт, наши союзники будут спокойны, а наши враги будут дрожать от страха, потому что все будут знать, что Америка идет, и Америка идет сильная», — заявил он.

Авианосец нового поколения «Джеральд Форд» был официально передан военно-морским силам США в начале июня. Это первый атомный авианосец нового типа, поступивший на вооружение флота США с 1975 года, когда ВМС приняли головной атомный корабль типа «Нимиц».

Строительство атомного авианосца «Джеральд Форд», первого из серии кораблей нового поколения, началось в 2009 году, спуск на воду состоялся в 2013-м. Его стоимость составила 12,9 миллиарда долларов. Судно названо в честь 38-го президента США.

Изначально авианосец планировалось передать флоту в 2014 году, однако сроки не были соблюдены. Испытания начались только в апреле 2017-го.

Расчетный срок службы нового корабля — 50 лет. Ожидается, что авианосец достигнет полной боевой готовности примерно к 2020 году.