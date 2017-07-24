Бывший глава оборонного комитета Совфеда займется сенаторским регламентом

Бывший председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров переходит в комитет по регламенту. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате в верхней палате парламента.

По словам собеседника агентства, в понедельник заявление Озерова рассмотрят в комитете, на следующий день — на заседании Совфеда.

Перейти в комитет по регламенту решил также еще один сенатор от Хабаровского края, член комитета Совфеда по обороне Александр Шишкин.

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19 июля сообщалось, что не менее девяти сенаторов могут покинуть Совет Федерации по итогам региональных выборов, которые пройдут в сентябре.

Озеров был освобожден от должности главы комитета по обороне 12 июля. Неделей ранее источник в верхней палате парламента сообщил «Ленте.ру», что новым руководителем комитета станет главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. По словам собеседника редакции, он будет делегирован в Совфед по президентской квоте.

59-летний Виктор Озеров представляет в верхней палате парламента Законодательное собрание Хабаровского края c 1996 года.

