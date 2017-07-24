Бывший глава оборонного комитета Совфеда займется сенаторским регламентом

Бывший председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров переходит в комитет по регламенту. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате в верхней палате парламента.
По словам собеседника агентства, в понедельник заявление Озерова рассмотрят в комитете, на следующий день — на заседании Совфеда.
Перейти в комитет по регламенту решил также еще один сенатор от Хабаровского края, член комитета Совфеда по обороне Александр Шишкин.
19 июля сообщалось, что не менее девяти сенаторов могут покинуть Совет Федерации по итогам региональных выборов, которые пройдут в сентябре.
Озеров был освобожден от должности главы комитета по обороне 12 июля. Неделей ранее источник в верхней палате парламента сообщил «Ленте.ру», что новым руководителем комитета станет главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. По словам собеседника редакции, он будет делегирован в Совфед по президентской квоте.
59-летний Виктор Озеров представляет в верхней палате парламента Законодательное собрание Хабаровского края c 1996 года.