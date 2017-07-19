СМИ узнали о перестановках в Совфеде

Не менее девяти сенаторов покинут Совет Федерации по итогам региональных выборов, которые пройдут в сентябре. Об этом в среду, 19 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

По словам собеседника агентства, из Совфеда уйдут бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, бывший губернатор Карелии Сергей Катанандов, представляющий сейчас республику в палате, а также зампред комитета по международным делам Александр Тотоонов. Его место займет двукратный олимпийский чемпион, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Арсен Фадзаев.

Кроме того, верхнюю палату парламента покинут сенаторы от Мордовии (Николай Петрушкин), Севастополя (Андрей Соболев), Красноярского края (Владимир Харламов), а также Кировской и Саратовской областей (Олег Казаковцев и Олег Алексеев соответственно).

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Отмечается, что остальным членам Совфеда, в частности главе комитета по международным делам Константину Косачеву, удалось договориться о продлении сенаторских полномочий.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что сенаторское кресло после выборов может занять посол России в США Сергей Кисляк.

12 июля был освобожден от должности главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров. Неделей ранее источник в верхней палате парламента сообщил «Ленте.ру», что новым руководителем комитета станет главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. По словам собеседника редакции, он будет делегирован в Совфед по президентской квоте.

В 2017 году единый день голосования пройдет 10 сентября. Губернаторские выборы состоятся в 16 субъектах Федерации.

