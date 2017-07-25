В Индии появились женские полицейские отряды

На северо-западе Индии появились женские отряды полиции. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Они будут заниматься расследованиями преступлений, совершенных на сексуальной почве, в частности, изнасилований. Так, в городе Джапур они будут патрулировать автобусные остановки, колледжи и парки, где женщины чаще всего подвергаются нападениям.

В Индии ежегодно около 40 тысяч женщин подвергаются изнасилованиям. При этом, как отмечает издание, на самом деле это число может быть значительно выше, так как многие жертвы боятся обращаться за помощью в полицию.

«А сейчас достаточно позвонить или же отправить сообщение в WhatsApp, мы тут же приедем», — приводит издание слова Сарой Чодхуари, которая работает в полиции.

Материалы по теме Преступление, о котором принято молчать Почему Индию захлестнула волна изнасилований

По словам представителей индийских властей, нанимая на работу в полицию новых сотрудниц, они хотят продемонстрировать политику нетерпимости в отношении преступлений, совершенных против женщин.

В настоящее время в индийской полиции работают преимущественно мужчин, женщины составляют лишь семь процентов от общего числа стражей порядка в стране.

Насилие в отношении женщин остается одной из самых актуальных проблем в Индии. В 2013 году власти страны под влиянием общества ужесточили наказание за преступления такого рода. Широкое освещение этой проблемы как в местной, так и в мировой прессе началось после смерти 23-летней студентки, которую в декабре 2012 года изнасиловали шесть мужчин в автобусе в Дели. Жертва впоследствии скончалась от тяжелейших травм.

Из шестерых преступников, которых обвинили в нападении на студентку, один покончил с собой в тюрьме, четверых приговорили к смертной казни, а еще один получил максимальный срок для несовершеннолетнего — три года тюрьмы. Тем не менее, несмотря на суровый приговор, количество подобных преступлений не сокращается.