Власти Израиля решили демонтировать металлодетекторы у входа на Храмовую гору

Мечеть Куббат-Ас-Сахра на Храмовой горе в Иерусалиме

Израильские власти приняли решение демонтировать металлодетекторы у входа на Храмовую гору в Иерусалиме, установка которых спровоцировала масштабные протесты местной арабской общины. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что им на смену придут видеокамеры с технологией распознавания лиц. Договоренности о демонтаже металлодетекторов удалось достичь благодаря интенсивным дискуссиям между полицией Израиля и поставщиками видеокамер.

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22 июля лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о приостановке любых контактов с Израилем из-за появления металлодетекторов на Храмовой горе. Аббас заявил, что Израиль пытается таким образом взять под контроль священное место.

Меры безопасности ужесточились после убийства 14 июля двух израильских полицейских тремя боевиками-арабами, стрелявшими с территории Храмовой горы. Усиление мер безопасности обернулось конфликтами исламской общины с силами правопорядка, за последние два дня в них погибло четыре палестинца, сотни получили ранения.

Храмовая гора — одна из главных мусульманских святынь, там на руинах еврейского Второго храма стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.