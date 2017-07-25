Турецкий депутат рассказал о превосходстве джихада над математикой

Член образовательного комитета турецкого парламента Ахмет Хамди Камлы заявил о чрезвычайной важности изучения джихада. Его слова передает во вторник, 25 июля, The Independent.

По словам политика, школьникам, не наученным джихаду, бесполезно преподавать математику. «Джихад — первейший элемент ислама. Наше министерство приняло очень правильное решение. Если молитвы — столпы религии, то джихад — ее шатер», — пояснил он.

Чиновник говорил о решении министерства образования научить турецких школьников точному пониманию джихада. «Наша задача — правильно объяснить то, что было объяснено неверно. Именно поэтому уроки исламского права и лекции по основам религии будут включать в себя изучение джихада. Истинный джихад — любовь к своему Отечеству», — пояснил министр образования Исмет Йылмаз.

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Кроме того, в Анкаре решили, что школьникам не будут преподавать теорию эволюции.

В прямом переводе с арабского «джихад» означает всякое усилие, особенно направленное на благие цели. В классическом исламском праве под джихадом понимается вооруженная борьба против неверующих, в то время как современные мусульманские богословы чаще интерпретируют ее как защиту от неверных. Джихад делится на два вида — большой и малый.

Под большим джихадом понимается внутренняя борьба человека со своими пороками и страстями. Малый джихад — непосредственно борьба с неверующими (кафирами). Она делится на «джихад пером» — разъяснение истины, и «джихад мечом».

Коран утверждает, что джихад — обязанность каждого мусульманина: «О те, которые уверовали! Делайте джихад с кафирами и мунафиками (лицемерами — прим. Ленты.ру) и будьте жестоки с ними. Их убежищем будет Ад, и скверно это пристанище!» (Ат-Тауба, 73).