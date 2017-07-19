Турецким школьникам расскажут о правильном джихаде

Турецкие власти решили начать обучение детей истинному смыслу джихада. Об этом сообщает The Independent.

«Наша задача — правильно объяснить то, что было объяснено неверно. Именно поэтому уроки исламского права и лекции по основам религии будут включать в себя изучение джихада. Истинный джихад — любовь к своему Отечеству», — пояснил министр образования Исмет Йылмаз. Кроме того, школьникам также не будут преподавать теорию эволюции.

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Как сообщил председатель профсоюза учителей страны, нововведение — попытка властей вырастить поколение покорных турок, не задающих вопросы.

О том, что власти намерены отказаться от преподавания в школах теории эволюции, сообщалось 23 июня. По мнению Министерства образования Турции, эта теория слишком сложна для понимания школьников. Им расскажут о сотворении мира Богом, а учение Дарвина будет включено лишь в университетские образовательные программы.

В прямом переводе с арабского «джихад» означает всякое усилие, особенно направленное на благие цели. В классическом исламском праве под джихадом понимается вооруженная борьба против неверующих, в то время как современные мусульманские богословы чаще интерпретируют ее как защиту от неверных. Джихад делится на два вида — большой и малый.

Под большим джихадом понимается внутренняя борьба человека со своими пороками и страстями. Малый джихад — непосредственно борьба с неверующими (кафирами). Она делится на «джихад пером» — разъяснение истины, и «джихад мечом».

Коран утверждает, что джихад — обязанность каждого мусульманина: «О те, которые уверовали! Делайте джихад с кафирами и мунафиками (лицемерами — прим. Ленты.ру) и будьте жестоки с ними. Их убежищем будет Ад, и скверно это пристанище!» (Ат-Тауба, 73).