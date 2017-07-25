Пассажир рейса Москва — Владивосток оставил в самолете два миллиона рублей

Пассажир авиарейса Москва — Владивосток забыл в самолете сумку с двумя миллионами рублей и ценными вещами. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает «Интерфакс».

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, к сотрудникам транспортной полиции в столице Приморья обратился представитель одной из авиакомпаний.

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Он заявил, что на борту воздушного судна один из путешественников оставил сумку. В ней стражи порядка нашли дорогой сотовый телефон, планшет и деньги. Какие-либо документы там отсутствовали.

Полицейские установили, что хозяином вещей оказался 53-летний житель Приморья. Они вышли с ним на связь и передали потерянное имущество.

Мужчина объяснил свою рассеянность тем, что сильно устал во время перелета. При этом отсутствие вещей он заметил только, когда ему позвонили из МВД.

В апреле семейная пара, путешествовавшая на самолете по Китаю, оставила в салоне лайнера свою десятилетнюю дочь.

