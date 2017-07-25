На солиста «Песняров» напали с ножом на пути из Москвы в Минск

На вокалиста белорусского государственного ансамбля «Песняры» Артура Михайлова напал мужчина с ножом. Инцидент произошел, когда артист ехал в автобусе из Москвы в Минск, сообщает РИА Новости во вторник, 25 июля.

«Человек искал конфликта. Я обратил внимание, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Я понимал, что он просто ищет повод», — рассказал Михайлов.

«Мы отъехали где-то 130 километров от Москвы. В автобусе было темно, трасса не освещалась. Я смотрел фильм, и вдруг справа, втихаря, мне пришелся удар по подбородку ножом. Как выяснилось, он метил в шею, сотрудники полиции потом сказали, что мне бы не повезло, если бы я был другого роста», — поведал певец. Он добавил, что не знает, почему мужчина напал именно на него.

Михайлов отметил, что попытался отнять у нападавшего нож, но у него не получилось это сделать. Злоумышленника обезоружили сотрудники полиции, когда автобус остановился возле поста ДПС. По словам артиста, правонарушителем оказался житель Подмосковья, прошедший войну в Афганистане. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство при отягчающих обстоятельствах.

Исполнителю наложили восемь швов на рану. Из-за травмы он пропустил несколько концертов ансамбля.

«Песняры» — советский и белорусский вокально-инструментальный ансамбль, существующий с 1969 года. Самым известным солистом был Леонид Борткевич. В 1998-м оригинальный коллектив распался, и ансамбль перестал выступать в прежнем составе. На его месте появились несколько одноименных музыкальных коллективов, исполняющих песни из репертуара «Песняров».