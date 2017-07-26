Таец усадил за руль машины 10-месячного ребенка и разгневал соцсети

Видео: telegraph.co.uk

Пользователи сети возмутились роликом, в котором житель Таиланда демонстрирует 10-месячную дочь за рулем движущегося по дороге автомобиля. Об этом пишет The Telegraph.

В видео ребенок стоит на коленях за рулем, в то время как машина движется на большой скорости. Действие происходило в провинции Накхоннайок. Отец ребенка также добавил к ролику описание с фразами «Чего вы смотрите, я просто учусь водить» и «Определенно раздавлю того, кто попадется на моем пути».

Видео было опубликовано на Facebook и YouTube, но после волны критики автор удалил его. «Она сидела у меня на коленях. Я не заставлял ее. Из-за этого люди оскорбляли меня в Facebook, называли придурком или даже убийцей», — рассказал таец.

Несколько комментаторов напомнили автору ролика, что Таиланд, согласно данным ВОЗ, находится на втором месте в мире по количеству смертей на дороге.