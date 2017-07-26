Проплывшего по Неве от Ладоги до Финского залива мужчину забрали в полицию

Полицейские задержали 35-летнего петербуржца Алексея Середкина, проплывшего по Неве от Ладожского озера до Финского залива. Об этом в среду, 26 июля, сообщает «Фонтанка.ру».

В Управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу изданию пояснили, что активиста вместе с группой поддержки доставили в отдел из-за того, что у них не было необходимых согласований для нахождения в акватории морского порта.

«Нам дали выбраться на берег, мы посидели, я отогрелся. Дальше нас отвезли в участок, взяли показания. Мы рассказали, что там делали, после чего нас отпустили», — рассказал Середкин «Росбалту».

Заплыв он считает завершенным и повторять его не намерен. Теперь его цель — преодолеть Ла-Манш (пролив между Францией и Англией — прим. «Ленты.ру»), что в прошлом году ему сделать не удалось.

Во вторник, 25 июля, Середкин за 14 часов преодолел 74 километра по реке при температуре воды 15 градусов по Цельсию. В пути его сопровождали две байдарки.

Как сообщалось в прошлом году на портале Swimblog Russia, Середкин работает в автобизнесе и не является профессиональным пловцом.

