США перебросили на учения в Грузию бронетехнику

Американская бронетехника начала прибывать на грузинскую военную базу Вазиани в окрестностях Тбилиси для участия в международных учениях Noble Partner 2017. Об этом, как передает «Интерфакс», заявили в министерстве обороны Грузии.

Танки M1A2 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley были доставлены по железной дороге из порта Поти.

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Грузинские военные заявили, что смысл учений — улучшение навыков совместного проведения «операций по обеспечению стабильности» воинскими подразделениями из различных стран — членов НАТО и стран — партнеров альянса, а также отладка тылового планирования и обеспечения.

Точный состав прибывшей бронетехники в Тбилиси не уточняют. Ранее командование армии США заявляло, что в маневрах примут участие «более пяти» танков Abrams, «более пяти» БМП Bradley, а также «свыше 40» боевых машин Stryker.

Учения Noble Partner пройдут на Вазианском полигоне в третий раз. В них, помимо грузинских и американских военных, примут участия британские и германские военнослужащие, а также представители Украины, Армении, Словении и Турции — всего около 2,8 тысячи человек. Маневры пройдут с 30 июля по 12 августа.