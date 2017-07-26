«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный антивирус

«Лаборатория Касперского» запускает по всему миру бесплатный антивирус Kaspersky Free, сообщается в блоге главы компании Евгения Касперского.

По его словам, бесплатный антивирус с платными версиями не конкурирует, платная версия отличается наличием ряда дополнительных функций.

«Есть значительное количество пользователей, у которых нет ~двух тысяч рублей на премиальную защиту, из-за чего они вынуждены устанавливать дырявые поделки и даже использовать активно навязываемый Microsoft Windows Defender», — отметил Касперский.

Он добавил, что увеличение числа установок Free позитивно влияет на качество защиты для всех пользователей за счет расширения big data базы для технологий машинного обучения, и этот факт является аргументом в пользу глобального внедрения бесплатного антивируса.

В прошлом году была произведена пилотная отработка продукта в таких странах, как Россия, Украина, Белоруссия, Китай, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия. Бесплатный антивирус, по словам Касперского, «разошелся тиражом в несколько миллионов экземпляров».