В Казани военным досрочно передали шесть вертолетов Ми-8

На Казанском вертолетном заводе досрочно передали Минобороны партию из шести военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе холдинга «Вертолеты России», в состав которого входит завод.

Машины поставлялись в рамках контракта, заключенного на 2017 год.

«В числе ключевых проектов, которые мы реализуем в интересах российского военного ведомства, является модернизация вертолетов Ми-8МТВ-5-1, в ходе которой эти машины будут оснащены новой вспомогательной силовой установкой, а также получат передовое радиоэлектронное и навигационное оборудование», — цитирует пресс-служба генерального директора «Вертолетов России» Андрея Богинского.

Ми-8МТВ-5-1 — версия вертолета Ми-8МТВ-5, разработанного в середине 1990-х с учетом опыта боевого применения машин этого семейства. Машина может перевозить до 36 десантников или до 12 раненых, а также различные грузы как в грузовой кабине, так и на внешней подвеске.

Версия «5-1» отличается новым комплектом авионики. В рамках модернизации на машину устанавливаются бортовые комплексы обороны «Витебск».