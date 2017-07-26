Академик РАН назвал сосудистые патологии «главным киллером» россиян

Директор НИИ нейрохирургии имени Бурденко академик Александр Потапов назвал сосудистые патологии, онкологию и травматизм (в основном при ДТП) главными киллерами россиян. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что такая же картина наблюдается и в других странах. В частности, в России от инсультов умирает около 400 тысяч человек в год. По приведенным им данным Росстата, в 2016 около 900 тысяч россиян скончались от болезней системы кровообращения, 300 тысяч — от опухолей, прежде всего злокачественных, еще 170 тысяч погибли от травм.

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Он уточнил, что, на дорогах ежегодно гибнут около 28 тысяч человек, в основном за счет черепно-мозговых травм, еще около 300 тысяч в год становятся инвалидами.

В мае было опубликовано исследование Международного коллектива медиков (2,3 тысячи экспертов из 133 стран). Они рассчитали, что примерно треть всех смертей в мире происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее часто по этим причинам умирают жители Восточной Европы (в т.ч. России), Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Черной Африки и Океании.