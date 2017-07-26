Трамп пообещал заключить крупную торговую сделку с Великобританией

Между США и Великобританией будет заключено масштабное торговое соглашение. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Twitter.

«Работаем над значительной торговой сделкой с Соединенным Королевством. Может быть очень масштабной и впечатляющей. РАБОЧИЕ МЕСТА! ЕС очень протекционистски подходит к отношениям с США. ХВАТИТ!» — написал глава государства в микроблоге. Американский лидер заверил читателей, что отношения между двумя странами будут только улучшаться.

Критики предложения указывают, что заключение сделки может привести к поставкам в Великобританию еды, которая не соответствует ее пищевым стандартам. В частности, в США разрешена курятина, которую дезинфицируют раствором хлора, говядина, выращенная с применением гормонов роста, и генно-модифицированные продукты.