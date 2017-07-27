Огненные красные муравьи впервые атаковали человека

В порту Хаката на юго-западном острове Кюсю в Японии зафиксировали первый случай укуса человека красным огненным муравьем. Он считается самым опасным муравьем в мире, пишет РИА Новости.

Отмечается, что несколько десятков насекомых и куколок были обнаружены рядом с контейнером из Китая. Муравьев сразу уничтожили, однако информации о том, был ли отправлен груз из контейнера на склады, на данный момент нет. Это не первый случай обнаружения красных огненных муравьев в контейнерах из Китая

Пострадавшим оказался один из сотрудников порта. После укуса у него появилась сыпь, и он сразу был доставлен в больницу. Его жизни ничто не угрожает, но специалисты опасаются распространения насекомых.

Красные огненные муравьи обладают сильным жалом и ядом, которые могут стать смертельно опасными для аллергиков. Родиной огненного муравья является тропическая Южная Америка.