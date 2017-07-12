«Эйфелеву башню» из муравьев показали на видео

Видео: phys.org

Ученые из Технологического института Джорджии выяснили, что муравьи способны создавать из своих тел структуры, аналогичные конструкции Эйфелевой башни, не координируясь друг с другом. Согласно выводам исследователей, каждое насекомое придерживается небольшого набора базовых правил и неосознанно участвует в строительстве. Видео одного из экспериментов биологов опубликовано на сайте Phys.org.

Муравьи могут создавать мосты и вертикальные строения, цепляясь друг за друга. По словам исследователей, каждый муравей в подобной структуре поддерживает собой трех сородичей. Чтобы сохранить это соотношение и обеспечить лучшее распределение веса, членистоногие расширяют основание конструкции, что позволяет другим насекомым увеличивать высоту строения.

Исследователи также обнаружили, что башня постоянно обновляется. Муравьи, находящиеся в самом низу, покидают постройку, поднимаются на ее вершину, где вновь становятся частью конструкции, а затем постепенно перемещаются к фундаменту.