Томаты оказались причиной появления насекомых-каннибалов

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне выяснили, что некоторые растения, включая томаты, выделяют вещества, заставляя гусениц-вредителей пожирать друг друга. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Биологи провели эксперименты над гусеницами малой совки (Spodoptera exigua) — распространенными по всему миру вредителями сельскохозяйственных культур. Насекомых по восемь штук поместили в пластиковые контейнеры с томатами, опрысканными в разных концентрациях метилжасмонатом — летучим веществом, являющимся растительным гормоном. Это соединение играет роль сигнала, с помощью которого одни растения «предупреждают» других о нападении вредителей, позволяя тем начать выделение защитных веществ.

Исследователи на протяжении восьми дней подсчитывали количество выживших гусениц, а в конце эксперимента оценили степень повреждения растений. Оказалось, что в контейнерах с низким содержанием метилжасмоната насекомые съели все растения. Однако в других емкостях, где концентрация гормона была высокой, травоядные членистоногие превратились в каннибалов. Поедая других гусениц, личинки насыщались и в меньшей степени вредили томатам.