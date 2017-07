Клип A-ha на песню Take On Me пересняли в дополненной реальности

Видео: Trixi Studios / YouTube

В сети появилось музыкальное видео на песню Take On Me группы A-ha, снятое в формате дополненной реальности. Клип опубликован на YouTube-канале студии Trixi Studios в четверг, 27 июля.

Материалы по теме Робот и наоборот Группа, без которой не было бы Depeche Mode, A-ha и многих других

Авторы ролика использовали систему дополненной реальности ARKit. В клипе в центре комнаты появляется окно, в котором танцует рисованный вокалист A-ha Мортен Харкет. Позади него ходят размахивающие разводными ключами мотоциклисты в шлемах.

Оригинальное видео на Take On Me вышло в 1986 году. В нем персонаж комиксов затаскивает в книжку девушку, сидящую в закусочной, и танцует с ней.

Видео: RHINO / YouTube

Трио A-ha было основано в 1982 году. Песня Take On Me вошла в дебютный альбом коллектива, Hunting High and Low, принесший группе мировую известность. Группа заявила о своем распаде в 1994-м, но через четыре года музыканты собрались вновь. В 2015 году трио выпустило клип на трек Under the Makeup.