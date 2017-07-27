Шесть членов неонацисткой группировки арестованы по делу о торговле оружием

Лефортовский суд Москвы арестовал шестерых подозреваемых в торговле оружием, которые, по данным Федеральной службы безопасности России, входили в неонацисткую группировку. Об этом в четверг, 27 июля, передает Агентство городских новостей «Москва».

Мера пресечения до 24 сентября избрана в отношении Романа Шатунова, Николая Горбунова, Дмитрия Ушакова, Дениса Грибайло, Бориса Гома и Дмитрия Краева. Следствие считает лидером группы Ушакова. По словам прокурора, у него при обыске были изъяты меченые купюры.

Подозреваемый пояснил в суде, что работает «гендиректором организации, которая занимается продажей макетов оружия». «Я не знаю кто их покупает, и кому они продаются и для чего. В нашей стране не запрещено продавать макеты оружия, но если из моих макетов кто-то потом делает оружие, я в этом не виноват», — сказал Ушаков.

Дома у Шатунова сотрудники ФСБ нашли тротиловую шашку и гранаты. «Я признаю свою вину полностью, раскаиваюсь», — сказал он в суде.

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Частично признал себя виновным и 18-летний Гома, рассказал «Медиазоне» его адвокат Андрей Юмашев. По словам молодого человека, ему при обыске подкинули гранату и боевой пистолет Макарова, а до этого у него имелось только травматическое оружие. Защитник указал, что юноша был «черным копателем», обыск у него прошел в ночь на 26 июля, а проводившие его сотрудники ФСБ не дали молодому человеку ознакомиться с протоколом.

Ранее 27 июля ФСБ сообщила о поимке группы неонацистов, изготавливавшей и продававшей оружие и боеприпасы. Спецоперация прошла в Москве и Подмосковье. В ходе обысков изъят пулемет Дегтярева, семь пистолетов-пулеметов «Кедр», два автомата Калашникова, 37 пистолетов и револьверов (ПМ, ТТ, револьверы системы Нагана). Также обнаружены ручные осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5, три килограмма тротила, 1,5 тысячи патронов и значительное количество деталей оружия, в том числе предназначенных для переделки.