Мединский рассказал о театральном и гастрольном буме в России

Министр культур России Владимир Мединский заявил о резком росте посещаемости российских театров, кинотеатров и филармоний. Его слова, сказанные 28 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, приводит официальный сайт Минкульта.

Мединский отметил, что в 2016 году российские театры посетили более 38 миллионов человек.

«Это абсолютный рекорд с 1991 года. Аналогичный рекорд у нас и в посещаемости кино с 1991 года», — сказал министр. Также он обратил внимание на то, что Московская филармония второй год подряд бьет собственный рекорд продаж абонементов классической музыки.

Хорошая посещаемость обеспечивает рост внебюджетных доходов учреждений культуры, заметил Мединский. Наибольшие показатели, 125 процентов за пять лет, показывают федеральные музеи.

«За последние пять лет внебюджетные доходы театров по стране выросли на 69 процентов, а федеральных театров — на 105 процентов. То есть мы фиксируем практически 20 процентов роста ежегодно», — сказал министр культуры.