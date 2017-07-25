Мединский назвал книгу «Дубровский» Пушкина блокбастером

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что задача учителей — увлечь детей классической литературой. Его слова во вторник, 25 июля, передает ТАСС.

«Ребенок увидит, что "Капитанская дочка" — это увлекательнейшее историческое приключение, а "Дубровский" — блокбастер. Сложно найти для молодого человека что-то более близкое и понятное по настроению, по форме и стилю изложения, чем "Герой нашего времени". Просто объясните ребенку это и потом не оторвете от книжки», — заявил глава Минкульта.

Мединский подчеркнул, что в последнее время молодежь стала меньше читать.

«Студенты лучших мировых вузов не могут запомнить текст больше трех страниц, потому что отсутствие привычки к чтению меняет систему ума. Это колоссальная проблема. Получается, что за развитием современных технологий интеллектуально поколение деградирует», — отметил он.

В пятницу стало известно, что Минкульт совместно с Русской православной церковью создадут проект «Пушкинский союз», одна из главных целей которого — вернуть молодому поколению интерес к русской классике.