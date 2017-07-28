На Украине похвастались новым термобарическим оружием

Предприятия госконцерна «Укроборонпром» разработали новое украинское термобарическое оружие. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщается на официальном сайте концерна.

«Предприятия ГК "Укроборонпром" разработали новое термобарическое оружие: пехотный огнемет РПО-16, который разработан НИИ "Химических продуктов", и гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП "МФ "Артем"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что термобарическое оружие уничтожает противника благодаря «созданию во время взрыва высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления». На Гончаровском полигоне Вооруженных сил Украины оружие было представлено секретарю Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) страны Александру Турчинову.

«На полигоне была проверена эффективность украинских боеприпасов объемного взрыва, которых практически на сегодняшний день нет на фронте. Очень неплохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16», — оценил Турчинов.

27 июля президент Украины Петр Порошенко рассказал об успешном испытании беспилотного БТР «Фантом-2». «Мощный и эффективный, и уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний», — похвастался глава государства.