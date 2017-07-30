Дуров опроверг перенос серверов Telegram в Иран

Создатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о переносе части серверов мессенджера в Иран. Соответствующая запись появилась на странице бизнесмена в Twitter.

Кроме того, в своем канале в Telegram Дуров назвал абсурдной идею переезда серверов в Исламскую Республику.

Таким образом он отреагировал на заявление министра коммуникаций Ирана Махмуда Ваези, который и сообщил о том, что серверы Telegram теперь размещаются в стране. Как пишет Associated Press со ссылкой на агентство ISNA, это якобы произошло после встречи с представителями ресурса, когда и где она состоялось, министр не уточнил.

Telegram — бесплатное приложение для смартфонов и других устройств, позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Сервис построен на алгоритме шифрования MTProto, разработанном братом Павла — Николаем.